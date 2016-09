Oslo. "Wir wissen, dass Deutschland überragend ist, egal, welcher Spieler kommt. Ich hoffe, dass wir ihnen trotzdem Probleme bereiten können, wir sind jedenfalls sehr motiviert", sagte Skjelbred am Samstag.

Der Mittelfeldspieler vom Bundesligisten Hertha BSC warnte seine Kollegen. "Wir müssen aufpassen, Deutschland ist sehr gut mit dem Ball, sie spielen gerne zwischen die Ketten", sagte er. Norwegen, die Nummer 50 der Welt, sei aber "ein guter Gegner. Ich hoffe nur, dass die Jungs die Ruhe bewahren." Ob der zuletzt angeschlagene Skjelbred selbst helfen kann, sollte sich nach einem letzten Test im Abschlusstraining am Samstagnachmittag entscheiden. Nationaltrainer Per-Mathias Høgmo äußerte sich jedoch zuversichtlich.

Auch der umstrittene Coach lobte den Gegner in höchsten Tönen. "Deutschland ist Weltmeister und war die beste Mannschaft bei der EURO, sie haben Weltklassespieler auf jeder Position, eine großartige Fußballkultur und in der Bundesliga eine großartige Liga. Für uns ist das die größtmögliche Herausforderung", sagte er.

Høgmo strebt in den drei Auftaktspielen in Gruppe C gegen Deutschland, Aserbaidschan und San Marino sechs Punkte an, wie er lächelnd versicherte. Die drei möglichen Zähler gegen die DFB-Elf schreibt er dabei im Vorfeld nicht ab. Die 0:1-Niederlage der Deutschen in der EM-Qualifikation in Dublin gegen Irland etwa habe bewiesen, "dass im Fußball nichts unmöglich ist. Wir haben viel Tempo in der Mannschaft und viele spannende Spieler vorne, die Deutschland bestrafen können."

