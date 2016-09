Prag. Norwegen teilen sich Tschechien und Nordirland nun Rang drei der Gruppe C. Um gegen Deutschland eine Chance zu haben müssen sich beide Teams steigern. Am 8. Oktober trifft Tschechien in Hamburg auf das Team von Bundestrainer Joachim Löw, drei Tage später empfängt der Weltmeister in Hannover die Nordiren.

© 2016 SID