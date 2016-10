EM-Halbfinalist Wales hat einen ersten Dämpfer auf dem Weg zur Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland hinnehmen müssen. Das Team um Superstar Gareth Bale von Real Madrid musste sich trotz zweimaliger Führung mit einem 2:2 (2:1) in Wien gegen Österreich begnügen, führt aber mit vier Punkten weiter die Gruppe D an.