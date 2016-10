Amsterdam. Die Niederlande würden mit nur vier Zählern als Dritter nach der EURO im vergangenen Sommer in Frankreich das zweiten große Turnier verpassen.

Zweiter der Gruppe ist Schweden, das nach einem 3:0 (0:0) gegen Bulgarien sieben Zähler auf dem Konto hat. Zudem trennten sich Weißrussland und Luxemburg 1:1 (0:0)

Für die Franzosen erzielte Superstar Paul Pogba in der 30. Minute das goldene Tor. Bei seinem Schuss aus 18 Metern sah Oranje-Torwart Maarten Stekelenburg allerdings nicht gut aus. In der mit 53.000 Zuschauern ausverkauften Amsterdam Arena fiel den Gastgebern ohne ihren verletzen Kapitän Wesley Sneijder und den ebenfalls angeschlagenen Bayern-Star Arjen Robben über die gesamte Distanz wenig ein.

Nach dem 1:1 in Schweden und dem 4:1 gegen Weißrussland stand deshalb am Ende die erste Quali-Niederlage zu Buche, die in den Niederlanden schon wieder heftige Diskussionen um Bondscoach Danny Blind auslösen dürfte.

Dieses Problem hat dessen Kollege Didier Deschamps nicht. Nach dem 4:1 gegen Bulgarien und dem Erfolg in Amsterdam ist die Equipe Tricolore nach dem enttäuschenden 0:0 zum Auftakt in Weißrussland wieder voll in der Spur. Freuen dürfte den französischen Coach vor allem, dass sich 105-Millionen-Mann Pogba nach zuletzt eher schwächeren Auftritten im Nationaltrikot wieder von seinen besseren Seite zeigte.

