Köln. Eine "neurogene Verhärtung in der Gesäßmuskulatur" verhindert einen Einsatz des 31-Jährigen vom VfL Wolfsburg gegen Tschechien am Samstag im Hamburg und gegen Nordirland am Dienstag (beide 20.45 Uhr/RTL) in Hannover.

Die Absage von Gomez, der zuletzt im EM-Viertelfinale gegen Italien für Deutschland gespielt hat, teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Dienstag mit. Die Wolfsburger verkündeten, Gomez könne einige Tage nicht trainieren. Für den Bundesligisten hat der türkische Torschützenkönig der Vorsaison seit seiner Verpflichtung im Sommer noch keinen Treffer erzielt.

Joachim Löw wird zunächst auf eine Nachnominierung verzichten. Der Bundestrainer erwartet am Mittwoch in Hamburg somit nur 21 Spieler, darunter die Rückkehrer Jerome Boateng (Bayern München) und Ilkay Gündogan (Manchester City).

