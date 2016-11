Dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) droht in der WM-Affäre im wahrsten Sinne ein "Erdbeben". Die Süddeutsche Zeitung berichtete am Freitag von verschlüsselten Dateien, mutmaßlich erstellt vom früheren DFB-Generalsekretär Stefan Hans, die vom Namen her brisanten Inhalt offenbaren könnten.