Moskau. "Wir sind sehr zufrieden mit den Fortschritten. Es ist noch eine Menge Arbeit zu tun, aber es ist im Zeitplan", sagte Kommissions-Leiter Colin Smith.

Das Luschniki, in dem neben dem Finale am 15. Juli 2018 auch das Eröffnungsspiel am 14. Juni 2018 ausgetragen werden soll, war nach der Leichtathletik-WM 2013 wegen umfangreicher Renovierungsarbeiten geschlossen worden.

Sorgenkind bleibt derweil die Arena in St. Petersburg, in der ein Halbfinale und das Spiel um Platz drei stattfinden sollen. Es gebe "positive Zeichen", sagte Smith vor der Besichtigung des Krestowskij-Stadions, das rechtzeitig zum Confed-Cup im kommenden Jahr eingeweiht werden soll: "Wir werden uns aber selber ein Bild machen und alle Details durchgehen."

Auf der Besichtigungs-Tour der FIFA sind zudem Besuche in Saransk, Rostow am Don und Kaliningrad vorgesehen.

