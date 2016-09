Cardiff. Der 25 Jahre alte Mittelfeldakteur laboriert immer noch an einer hartnäckigen Oberschenkelverletzung.

Die Waliser um Superstar Gareth Bale (Real Madrid) waren mit einem 4:0 gegen die Republik Moldau in die WM-Ausscheidung gestartet. Das Duell gegen Österreich steht am 6. Oktober in Wien auf dem Programm, drei Tage später ist in Cardiff Georgien der Gegner.

