Mönchengladbach. Zuletzt hatte es bereits Diskussionen um die Zukunft des Fußballlehrers gegeben.

Sportchef Frank Baumann bat darum, "nach diesem Spiel keine Personaldiskussion zu führen". Man sei nach wie vor von dem Coach überzeugt. Allerdings: "Unsere Geduld ist nicht ewig haltbar."

Der Ex-Nationalspieler kritisierte das Verhalten der Werder-Mannschaft auf dem Platz gegen die Borussia harsch: "Mit der Leistung in der ersten Halbzeit muss man in der Bundesliga nicht antreten." Man wollte in Gladbach eine Reaktion zeigen nach dem schlechten Start, "wir wollten mutig antreten. Wir haben den Gladbachern aber zu viele Räume gelassen. Im Nachhinein hat man aber keine Argumente", so Baumann.

