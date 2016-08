Werder Bremens Neuzugang Max Kruse blickt trotz seiner schweren Verletzung optimistisch in die Zukunft. "Ich werde zurückkommen und ich werde alles tun, damit das so schnell wie möglich passiert", sagte der Stürmer am Freitag vor dem Saisonauftakt der Fußball-Bundesliga zwischen Titelverteidiger Bayern München und den Norddeutschen in einer Videobotschaft.