Bremen. Skripnik selbst hatte betont, nicht zurücktreten zu wollen. Die Vorbereitung auf die beiden Heimspiele gegen den FSV Mainz 05 und den VfL Wolfsburg übernimmt ab Montag U23-Coach Alexander Nouri.

Der geschasste Coach Skripnik hatte sich noch in der Nacht zum Sonntag nach der Ankunft des Mannschaftsbusses am Weser-Stadion vom Team verabschiedet, teilte der SV Werder mit. Das Regenerationstraining am Sonntagmorgen sollte von Axel Dörrfuß, Leiter Athletik und Performance, und Athletiktrainer Günther Stoxreiter geleitet werden.

"Wir haben uns zu diesem Schritt entschlossen, weil uns nach der Leistung in Gladbach die Überzeugung fehlte, dass es in der bestehenden Konstellation möglich ist, zeitnah eine Wende zum Positiven herbeizuführen", sagte Sportdirektor Frank Baumann. Unter Skripnik war Werder erst im Pokal an den Sportfreunden Lotte gescheitert (1:2), bevor auch der Bundesliga-Start mit Niederlagen gegen Bayern München (0:6), den FC Augsburg (1:2) und in Mönchengladbach misslang.

"Wir möchten uns bei Viktor und seinen Co-Trainern für die Arbeit in den vergangenen Jahren bedanken", sagte Baumann, der Nouri seine volle Unterstützung ankündigte: "Er ist ein gewissenhafter, ehrgeiziger Fußballlehrer, dem wir zutrauen, die Mannschaft erfolgreich in die nächsten Partien zu führen." Am 25. Oktober 2014 hatte Skripnik die Werder-Profis als Trainer und Nachfolger von Robin Dutt übernommen.

