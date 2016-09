Bremen. Das ergaben die Untersuchungen, die unmittelbar nach dem Spiel eingeleitet wurden.

Am Montag wandte sich der 25-Jährige, der in diesem Jahr wohl nicht mehr spielen kann, per Twitter aus dem Krankenhaus an die Werder-Fans. "Ich wurde gestern bereits operiert, alles ist gut verlaufen", schrieb Caldirola: "Ich werde auf jeden Fall stärker zurückkommen. Diese Verletzung wirft mich nicht um!"

© 2016 SID