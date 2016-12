Bremen. "Wir sind froh, dass wir diese beiden Gegner für den Doppelspieltag finden konnten. An einem Tag zwei Spiele auszutragen, hat sich in der Vergangenheit bewährt, um alle Spieler gleichermaßen zu belasten", sagte Frank Baumann, Geschäftsführer Sport der Bremer. Werder wird sein Quartier am 4. Januar in Alhaurín el Grande beziehen und Spanien am 10. oder 11. Januar wieder verlassen.

