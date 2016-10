Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg bangt vor dem Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Bayer Leverkusen um seine Profis Vieirinha und Bruno Henrique. Vieirinha hat sich beim 1:0 (0:0)-Erfolg im DFB-Pokal beim 1. FC Heidenheim eine Muskelverletzung an der linken Wade zugezogen, Henrique hat sich am linken Knie verletzt.