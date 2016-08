Wolfsburg. Auch Wollscheid trifft in Wolfsburg auf einen für ihn bedeuteten Trainer: Wölfe-Coach Dieter Hecking ermöglichte ihm 2010 in gemeinsamen Zeiten beim 1. FC Nürnberg das Bundesliga-Debüt. Insgesamt bestritt Wollscheid bei den Franken, Bayer Leverkusen und dem FSV Mainz 05 108 Bundesliga-Spiele. Im Januar 2015 wechselte er zu Stoke City in die Premier League, wo er Stammspieler war und noch einen Vertrag bis 2018 besitzt.

