São Paulo. Bundesliga-Profi seinen Vertrag beim Erstligisten aus Sao Paulo bis Ende 2017.

Die Möglichkeit, noch einmal eine Copa Libertadores zu spielen, motiviert den 84-maligen Nationalspieler. "Das ist ein Titel, der in meiner Karriere fehlt", sagte Zé Roberto mit Blick auf den wertvollsten Klub-Wettbewerb des Kontinents.

Der immer noch lauf- und dribbelstarke Linksverteidiger begann seine Karriere 1994 bei Portuguesa Sao Paulo, gewann in Deutschland in 336 Bundesliga-Spielen Fans und einen guten Ruf bei Bayer Leverkusen (1998-2002), Bayern München (2002-2009) und dem Hamburger SV (2009-2011). Mit Palmeiras triumphierte er 2015 im Pokal und 2016 in der Meisterschaft, er war sein 15. Klubtitel. Mit der Selecao feierte er noch Erfolge bei der Copa America 1997 und 1999 sowie bei den Confed Cups 1997 und 2005 in Deutschland.

