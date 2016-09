Hannover. "Mein Ziel ist es, irgendwann wieder dabei zu sein. Aber mein Fokus liegt jetzt erst mal voll und ganz auf Leicester", sagte der 27-Jährige der Bild-Zeitung.

Zieler, der beim englischen Meister bislang nur einmal Stammkeeper Kasper Schmeichel vertreten durfte, räumte ein, dass er sich in seine derzeitige Rolle als Ersatzspieler erst einmal einfinden musste.

"Wenn man bei 96 so lange die Nummer?eins war und vor allem so viele Spiele in Folge gemacht hat, ist die Bank schon eine Umstellung", sagte der gebürtige Kölner, der sein bislang letztes von sechs Länderspielen beim 1:2 gegen die USA im Juni 2015 absolvierte: "Aber Frust gibt es keinen. Ich bleibe dran und werde weiter Gas geben. Ich will mich hier durchsetzen."

