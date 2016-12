In einem Offenen Brief hat der SV Wilhelmshaven an DFB-Präsident Reinhard Grindel appelliert, wieder in die Fußball-Regionalliga Nord eingegliedert zu werden. "Führen Sie den DFB und seine nachgeordneten Verbände aus dem Mittelalter in die Neuzeit und bringen Sie die Sache in anständiger Manier in Ordnung", heißt es in dem vierseitigen Schreiben.