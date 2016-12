Hamburg. Die Hanseaten, die nach einer Roten Karte gegen Lewis Holtby (44.) lange in Unterzahl agierten, sind nach dem katastrophalen Saisonstart nun seit vier Partien ohne Niederlage und haben den Anschluss ans untere Tabellen-Mittelfeld wieder hergestellt. Den Treffer zum 1:0 erzielt Filip Kostic mit einem fulminanten Rechtsschuss (68.).

Kurz vor dem Halbzeitpfiff wurde Holtby nach einem Ellbogenschlag vor 45.793 Zuschauern des Feldes verwiesen - eine harte Entscheidung von Schiedsrichter Daniel Siebert. Auch Augsburgs Dominik Kohr hatte nach dem Zweikampf im Mittelfeld nachgehakelt. In der 66. Minute musste der FCA-Kämpfer dann aber doch wegen wiederholten Foulspiels mit Gelb-Rot vorzeitig duschen.

Gisdol schickte zum vierten Mal in Serie dieselbe Startelf auf den Rasen. Das frische Selbstvertrauen des HSV war in den Anfangsminuten greifbar, Augsburg geriet schnell unter Druck. Der zuletzt enorm gefährliche Michael Gregoritsch per Fernschuss setzte die erste Duftmarke der Hanseaten (7.), die im zentralen Mittelfeld mit Kapitän Gotoku Sakai und Matthias Ostrzolek giftig begannen.

Der FCA war bemüht, erst einmal das Tempo zu drosseln und den Ball in den eigenen Reihen laufen zu lassen - was phasenweise gelang. In der Offensive brachten die Schwaben außer einem verunglückten Abschluss von Halil Altintop kurz nach dem Anpfiff (2.) jedoch lange nichts mehr zustande.

Der HSV gewann die deutliche Mehrzahl der Zweikämpfe und bereitete den Gästen mit seinen schnellen Flügelspielern Nicolai Müller und Kostic arge Probleme. Ein Freistoß des laufstarken Gregoritsch sorgte dann fast für die Führung - Kohr klärte schließlich in höchster Not (25.). Der HSV blieb klar am Drücker, belohnte sich aber nicht für den großen Aufwand..

Nach dem Wechsel kamen die Gäste schnell zur Führungschance, Altintop vergab jedoch überhastet aus wenigen Metern (52.). In Überzahl wurde auch der FCA etwas mutiger, doch der HSV gab weiter den Ton an. Das Spiel wurde nun immer hitziger, Schiedsrichter Siebert hatte alle Hände voll zu tun, immer wieder kam es zu kleineren Rudelbildungen.

Wieder in Gleichzahl tat Augsburg bis in die Schlussphase zu wenig für das Spiel, der HSV wollte den Sieg nun mit aller Macht.

Bei den Hausherren konnten die einsatzfreudigen Sakai und Kostic überzeugen. Der FCA hatte in Daniel Baier und Martin Hinteregger gute Akteure.

