Stürmerstar Mario Balotelli hat seinen neuen Klub OGC Nizza mit seinem zweiten Doppelpack im zweiten Liga-Einsatz an die Tabellenspitze der Ligue 1 geschossen. Im Spitzenspiel gegen den AS Monaco gewann der Europa-League-Gegner von Schalke 04 am Mittwochabend 4:0 (2:0) und liegt mit nun 14 Punkten vor Meister Paris St.