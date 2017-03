Stuttgart. Nationalspieler Sami Khedira plant eine Rückkehr zu seinem früheren Verein VfB Stuttgart - allerdings erst in ein paar Jahren. „Stuttgart ist mein Herzensclub“, sagte der 29-Jährige in einem Interview der italienischen Zeitung „La Repubblica“. „In Zukunft werde ich zurückkehren, um ihnen zu helfen, vielleicht in einer anderen Rolle.“ Zuerst habe er aber noch viele andere Pläne. „Erst spiele ich noch ein paar Jahre und dann nehme ich eine Pause, um durch die Welt zu reisen.“

Von dpa