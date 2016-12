Karlsruhe. Eintracht Braunschweig droht der Verlust der Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga. Der Spitzenreiter kam am letzten Spieltag vor der Winterpause beim abstiegsgefährdeten Karlsruher SC nur zu einem 0:0 und kann am Sonntag noch von den Verfolgern VfB Stuttgart und Hannover 96 überholt werden. Vor 12.096 Zuschauern hatten die Braunschweiger erhebliche Mühe gegen den formverbesserten Tabellen-16., der durch den Punktgewinn auf keinen Fall als Letzter überwintert. Die beste Chance des Spiels bot sich Braunschweig in der 69. Minute, doch Saulo Decarli traf mit einem Freistoß nur die Latte.

Hannover 96 setzt für die Partie am Sonntag gegen Sandhausen auf die eigene Heimstärke.

lni