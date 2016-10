Hannover. Lionel Lorenz, der für den SC Langenhagen spielt, schaffte das so oft, dass selbst die Profis von Hannover 96 garantiert staunen würden. 134-mal berührte der junge Kicker den Ball mit den Füßen – und bekam bei der Siegerehrung Applaus nicht nur vom Burgdorfer Fielmann-Filialchef Christoph Dippel.

60 Mädchen und Jungen im Alter von sechs bis zwölf Jahren waren am Mittwoch auf dem Gelände des Heeßeler SV dabei. Zur Bildergalerie

Es war der Tag der kleinen und großen persönlichen Bestmarken. So erreichte zum Beispiel bei den Mädchen Annika Demann (FC Springe) bei einem Schuss beachtliche 71 Stundenkilometer. Oder der siebenjährige Denis Duschkow (FC Rethen), einer der ganz Kleinen, beförderte in sechzig Sekunden neun Bälle mit einem Flugkopfball in ein Mini-Tor. Zum Abschluss hieß es auch bei der 26. Auflage HAZ-Fielmann-Fußballschule wieder Fußballschüler gegen das Trainerteam – und zwar alle 60 Jungen und Mädchen zusammen gegen acht Trainer. Ergebnis: 3:1 für die junge Überzahl.