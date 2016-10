Hannover. Joachim Löw möchte im WM-Qualifikationsspiel gegen Nordirland dieselbe Spielfreude der deutschen Fußball-Nationalspieler sehen wie beim klaren Sieg gegen Tschechien. "Ich bin erst zufrieden, wenn wir Teil zwei auch gewonnen haben. Wir wollen an Tschechien anknüpfen", sagte der Bundestrainer am Montag in Hannover. Löw ist zuversichtlich, dass die leicht angeschlagenen Abwehrspieler Jérôme Boateng und Jonas Hector am Dienstagabend zum Einsatz kommen können.

#Löw: "Wir haben das gegen Tschechien sehr gut gemacht. Daran wollen wir anknüpfen." #DFBPK #GERNIR — Die Mannschaft (@DFB_Team) October 10, 2016

In der deutschen Startelf könne es Veränderungen geben, erklärte Löw. Ein heißer Kandidat ist Ilkay Gündogan. Weltmeister Mats Hummels erwartet gegen einen defensiven Gegner womöglich "ein Geduldsspiel". Auf Luft nach oben hofft der Abwehrspieler noch bei den Fans. "Die Nordiren haben einen Riesenvorteil mit ihrem Will-Grigg-Song", sagte Hummels mit Blick auf das Lied über den Publikumsliebling des nächsten Gegners in der WM-Qualifikation am Dienstag (20.45 Uhr/RTL) in Hannover.

Überhaupt sei die Stimmung auf den britischen Insel immer fantastisch, meinte Hummels. "Da haben wir noch einen kleinen Weg zu gehen, aber den ersten Schritt sind wir (in Hamburg, d.Red.) schon gegangen", sagte der Abwehrspieler von Bayern München.

.@matshummels: "Wir sind hoch motiviert. Wir wollen zeigen, dass wir eine der besten Mannschaften der Welt sind." #DFBPK #GERNIR — Die Mannschaft (@DFB_Team) October 10, 2016

Die Nationalmannschaft ist bereits in Hannover angekommen. Voller Vorfreude haben Fans am Montag ihre Spieler empfangen. Etliche hatten bereits seit dem Morgen auf die Ankunft der Stars vor dem Hotel gewartet - und waren enttäuscht, dass sich nur wenige Spieler Zeit für sie nahmen.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist am Tag vor dem Länderspiel in Hannover eingetroffen. Mehrere Dutzend Fans warteten bereits am Expo-Gelände auf die Fußball-Stars. Zur Bildergalerie

Das aufgrund einer Terrorwarnung abgesagte Länderspiel gegen die Niederlande im vergangenen November an gleicher Stelle hat Löw gegenüber den Spielern nicht mehr thematisiert. "Ich denke, dass wir diese Dinge gut verarbeitet haben mit der Mannschaft, das hat im Vorfeld keine Rolle gespielt. Wir vertrauen da absolut den Sicherheitskräften und konzentrieren uns auf das Spiel", sagte der Bundestrainer.

lni/ewo