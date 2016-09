Leicester. Gegen den FC Burnley gewann der amtierende englische Meister am Samstagnachmittag souverän mit 3:0. Die Tore erzielten Slimani und Mee (Elfmeter). Der ehemalige 96-Torwart verlebte einen weitgehend ruhigen Nachmittag - im Offensivbereich war von den Gästen aus Burnley nicht viel zu sehen. Leicester City kletterte auf Platz 9 der Tabelle.

Zieler war bisher nur zu einem Kurzeinsatz gekommen, als er im Ligaspiel gegen Swansea City für die letzten 33 Minuten eingewechselt wurde. Damals hatte er wie am Sonnabend von einer Verletzung von Schmeichel profitiert.

Der Däne hatte gegen Burnley aufgrund einer leichten Gehirnerschütterung passen müssen, wie Leicester City über Twitter bekannt gab.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="de"><p lang="en" dir="ltr">Claudio Ranieri says <a href="https://twitter.com/kschmeichel1">@kschmeichel1</a> sustained a concussion in training on Friday. Standard protocol. Nothing serious. <a href="https://twitter.com/hashtag/LeiBur?src=hash">#LeiBur</a></p>— Leicester City (@LCFC) <a href="https://twitter.com/LCFC/status/777131736643825664">17. September 2016</a></blockquote>

Während es für Weltmeister Zieler in Leicester in den vergangenen Wochen noch nicht nach Wunsch lief, kann sich sein Ex-Teamkollege Philipp Tschauner nicht beschweren. Der Torwart hat sich als klare Nummer eins bei Hannover 96 etabliert.

