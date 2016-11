Manchester. Schweinsteiger wurde am Mittwochabend im Ligapokal-Viertelfinale gegen West Ham United in der 87. Spielminute unter tosendem Applaus der Zuschauer für Stürmer Anthony Martial eingewechselt. Manchester United gewann das Spiel mit 4:1 (1:1). Nach Schweinsteigers Einwechslung traf Zlatan Ibrahimovic in der Nachspielzeit zum Endstand.

Der 32-Jährige war von Starcoach Jose Mourinho vor der Saison aussortiert worden und hatte unter dem Portugiesen noch keine Minute gespielt. Das letzte Pflichtspiel für ManUnited hatte Schweinsteiger am 20. März gegen Manchester City bestritten. Aber am Sonntag durfte er überraschend erstmals wieder auf der Ersatzbank Platz nehmen: Seine Mannschaft spielte in der Premier League gegen West Ham United. Das Spiel endete 1:1. Schweinsteiger wurde nicht eingewechselt.

Im Ligapokal gegen West Ham trafen für Manchester Superstar Zlatan Ibrahimovic (2./90.+3) und Martial (48./62.) jeweils doppelt. Teammanager Mourinho wurde wenige Stunden vor Spielbeginn vom englischen Fußballverband FA für die Partie gesperrt, nachdem er am Sonntag im Ligaspiel gegen eine Wasserflasche getreten hatte und daraufhin von Schiedsrichter Jonathan Moss auf die Tribüne geschickt worden war. Mourinho muss zudem umgerechnet rund 18.700 Euro zahlen.

