Hannover. Manche halten ihn für den heimlichen Star der Fußball-Europameisterschaft. Dabei hat William Grigg in Frankreich keine Minute gespielt. Aber Nordirlands Fans feierten den 25-Jährigen in jedem Spiel und machten ihn mit dem Lied „Will Grigg’s on fire“ berühmt. Sie sangen es auch im WM-Qualifikationsspiel in Hannover gegen Deutschland, obwohl der Kultspieler nicht dabei war. Der frischgebackener Vater hatte abgesagt.

Aber am Freitag, im WM-Qualifikationsspiel gegen Aserbaidschan, wechselte Nordirlands Trainer Michael O‘Neil in der 62. Minute Will Grigg ein – und die Fans flippten aus. Einer von ihnen hat den Moment festgehalten und das Video auf Youtube hochgeladen.

Die Nordiren gewannen das Spiel übrigens mit 4:0.

Von RND/wer