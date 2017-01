Hannover. „Die Nummer eins der Stadt sind wir“, sangen die Eishockeyfans der Hannover Indians voller Trotz während der 1:4-Pleite bei den Hannover Scorpions im letzten Oberliga-Hauptrundenspiel. Dagegen ist nichts zu sagen, in der Stadt gibt es neben dem stolzen ECH ja keinen anderen Drittligaclub.

Doch bereits in der Region sind die Indians hinter den Wedemark Scorpions nur noch die Nummer zwei – und das sorgt bei den Anhängern für Frust. Im sogenannten Indianer-Forum, einem Internetportal „für alle Indianer und Freunde des ECH“, kann man die Enttäuschung nachlesen. „Wir verlieren Spiele, die wir früher mit fünfzig Prozent Einsatz gewonnen haben“, schreibt dort jemand unter dem Pseudonym „Attaboom“: „Alles sehr angespannt und bedenklich in meinen Augen.“ Ein anderer Fan, der sich „Erni“ nennt, schreibt: „Man weiß mittlerweile gar nicht mehr, von welchem Spieler man ein Trikot kaufen kann.“ Das sind ungewohnte Töne vom Pferdeturm, wo in der Vergangenheit auf eines immer Verlass war: die Treue der Anhänger.

Das Verpassen der Meisterrunde ist für die Indians ein sportlicher Tiefpunkt, viel Zeit, die Scherben zusammenzufegen, bleibt nicht. Denn noch immer lässt sich diese bislang für die Indians miserable Saison irgendwie retten. Über die Pre-Play-offs können die Indianer ihr Minimalziel Nord-Play-offs noch erreichen, und auch die Sache mit der Vorherrschaft in der Region lässt sich noch korrigieren.

Was nicht passieren darf ist am Freitag eine Niederlage im ersten Qualifikationsrundenspiel gegen Timmendorf. Erfurt ist bereits auf fünf Punkte herangerückt an die Hannoveraner, gegenüber Rostock sind es elf Punkte Vorsprung. Schmilzt dieses Polster in den kommenden Wochen weiter und geraten selbst die Pre-Play-offs in Gefahr, wird es richtig ungemütlich am Pferdeturm.