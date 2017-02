Es zeichnet sich ab, dass sich Anfang März die Hannover Indians und die Wedemark Scorpions in den Pre-Playoffs um den Einzug in die Playoffs duellieren. Doch selbst wenn dem Sieger dann ein kleines Eishockey-Wunder gelingen sollte - der Aufstieg in die DEL2 ist für beide ausgeschlossen. Sie haben die Lizenz nicht beantragt.