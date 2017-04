Indians fliegen aus den Play-offs

Tölz. Für den EC Hannover Indians ist die Saison in der Eishockey-Oberliga beendet. Die Mannschaft verlor das dritte Viertelfinal-Play-off-Spiel bei den Tölzer Löwen mit 1:4. Mit einem Sieg beim Südmeister hätten sich die Indians ins entscheidende vierten Play-off-Spiel am Freitag retten können - Schauplatz wäre dann der Pferdeturm gewesen. So gehen die Hannoveraner, die sich in den Partien gegen den Favoriten viel Respekt verdient hatten, vorzeitig in die Sommerpause. Mehr in Kürze bei HAZ.de.

