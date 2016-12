Hannover. Die Harzer Falken reisen schon wieder in die Region Hannover. Nach dem siegreichen Gastspiel bei den Hannover Scorpions am vergangenen Sonntag treten sie am Freitag am Pferdeturm an. Die Partie zwischen den EC Hannover Indians und den Falken, von Indians-Seite zum Niedersachsen-Derby auserkoren, beginnt um 20 Uhr. „Wir wollen auch die Falken mit einem souveränen Sieg abschütteln“, sagt ECH-Trainer Tobias Stolkowski, der Tobias Ziolkowski zum neuen Kapitän ernannt hat. Am Sonntag (15 Uhr) ist der ECH bei den Tilburg Trappers im Einsatz.

Die Hannover Scorpions haben am Freitag (20 Uhr) ein undankbares Auswärtsspiel beim starken Tabellenführer Herner EV vor der Brust. Weiter geht es Sonntag (18.30 Uhr) mit einem Heimspiel gegen die Icefighters Leipzig. Für den ESC Wedemark geht es am Freitag (20 Uhr) zu den Icefighters Leipzig und am Sonntag (18.30 Uhr) gegen Herne.

hg/dh