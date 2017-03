Nach zuvor vier Siegen aus vier Spielen in der aktuellen Play-off-Saison musste Eishockey-Oberligist EC Hannover Indians seine erste Niederlage hinnehmen. Die Mannschaft von Trainer Tobias Stolikowski verlor am gestern Abend beim Herner EV mit 2:5 (0:1, 2:3, 0:1). Mit diesem Erfolg verkürzte der Vorrundenmeister in der Serie auf 1:2.