Es wird nur einen Club aus der Region in der Meisterrunde der Eishockey-Oberliga geben. Doch in dem Duell um den letzten Platz in der Runde der acht besten Teams, die am 13. Januar starten wird, spielt das komplette Hannover-Trio mit. Wenn auch die Hannover Scorpions nur als Zünglein an der Waage.