Hannover. Im Spiel gegen die Hannover Indians erwischten die Crocodiles vor 4301 Zuschauern den besseren Start. Der pfeilschnelle Gino-Mike Blank war nicht aufzuhalten und schob nach Doppelpass mit Thomas Zuravlev zum 0:1 ein. Knapp eine Minute später glich Branislav Pohanka in Überzahl aus. Im 2. Drittel ließ das Tempo der Partie etwas nach. Die Gäste benötigten ein Powerplay, um durch Josh Mitchell erneut in Führung zu gehen. Ärgerlich aus ECH-Sicht: Unmittelbar vor diesem Treffer brach Indians-Verteidiger Armin Finkel der Schläger. Doch gleich zu Beginn des finalen Abschnitts glich Carsten Gosdeck mit einem beherzten Schuss aus. Das bessere Ende hatten schließlich die Crocodiles für sich mit einem Tor von Thomas Zuravlev (62.) in der Verlängerung.

Tore: 0:1 (3:07) Blank (Zuravlev), 1:1 (4:16) Pohanka (Hein, Peleikis bei 5-4), 1:2 (30:48) Mitchell (Gerartz bei 5-4), 2:2 (41:43) Gosdeck (Finkel, Hein), 2:3 (61:33) Zuravlev (Geratz) – Strafminuten: Indians 4, Crocodiles 10

Die Hannover Scorpions haben sich teuer bei den Füchsen Duisburg verkauft, unterlagen beim Vorjahresmeister der regulären Saison aber mit 1:5 (1:1, 0.2, 0:2). Daniel Lupzig (11.) konnte die von Lois Spitzer (3.) erzielte Führung der Westdeutschen noch ausgleichen. Doch mit einem Doppelschlag im 2. Drittel binnen 90 Sekunden durch Raphael Joly (34.) und Mike Schmitz (35.) jeweils in Überzahl zogen die Füchse auf 3:1 davon. Im Schlussabschnitt sorgten Tom Schmitz (54.) und Spitzer (60.) für den Endstand.

Der ESC Wedemark hat gestern nach Penaltyschießen beim MEC Halle einen 5:4 (1:1, 1:2, 2:1)-Sieg eingefahren. Maximilian Bauer sorgte für die Entscheidung. Björn Bombis (11., 53.), Charlie Adams (24.) und Thomas Pape (56.) hatten in der regulären Spielzeit getroffen.