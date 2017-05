Hannover/Mellendorf. „Björn ist in meinen Augen der beste Offensiv-Stürmer der Liga“, sagt Team-Manager Eric Haselbacher über den 34-Jährigen mit DEL- und DEL2-Erfahrung. Budd geht in Mellendorf bereits in seine vierte Saison. In der letzten Spielzeit erzielte er in 44 Spielen 50 Tore und gab 45 Vorlagen.

Lehmann war zuletzt Kapitän. „Er verfügt über eine überaus starke Persönlichkeit mit hervorragenden Führungseigenschaften“, sagt Haselbacher. Und Schütt war in der abgelaufenen Saison nach Christoph Schubert (Hamburg Crocodiles) und Jordy van Oorschot (Tilburg Trappers) der drittbeste Verteidiger der Liga.

Von Madsack-Sport