Scorpions und Indians rutschen aus

Hannover. Bitterer als auf diese Weise hätten die Hannover Scorpions die Tabellenführung in der Eishockey-Oberliga nicht abgeben können: Das Team von Trainer Dieter Reiss führte vor 1009 Zuschauern in der heimischen Hus-de-Groot-Arena zwei Minuten vor Schluss noch mit 2:1 gegen den Herner EV. Doch am Ende mussten sich die Scorpions mit 2:3 (0:0, 1:1, 1:2) geschlagen geben – wegen eines Tores vier Sekunde vorm Ende!

Es war ein umkämpftes und ausgeglichenes Spiel, in dem die Überzahl-Formationen für die Tore sorgten. Den Anfang machte Scorpions-Flügelspieler Patrick Schmid in der 28. Minute. Der Ausgleich gelang den Westfalen rund zehn Minuten später – Stephan Kreuzmann traf im Powerplay zum 1:1.

Gleiches Bild im Schlussdrittel: Andrej Strakhov hämmerte den Puck vom Rand des Bullykreises im Scorpions-Powerplay in die Maschen. Die Herner erhielten ihrerseits noch eine Chance in Überzahl – und Danny Albrecht glich aus (58.). Mit einem Schlagschuss vier Sekunden vor Schluss, dem einzigen Tor des Abends in numerischer Gleichheit, gelang Andrew McLeod die Entscheidung.

Tore: 1:0 (27:40) Schmid 5-3, 1:1 (38:15) Kreuzmann bei 5-3, 2:1 (50:07) Strakhov bei 5-4, 2:2 (57:54) Albrecht bei 5-4, 2:3 (59:56) McLeod.

Die Hannover Indians mussten ebenfalls im dritten Saisonspiel die erste Niederlage hinnehmen. Das Team von Coach Lenny Soccio verlor bei Preussen Berlin mit 2:4 (0:0, 1:1, 1:3) – bei diesem Verein war Soccio in der Vorsaison noch Trainer. Vor allem im Schlussdrittel kamen die Indians kaum gefährlich vors Tor – kassierten aber selbst drei Gegentreffer binnen zehn Minuten. Die Preussen zogen von 1:1 auf 4:1 davon. Indians-Torhüter Sebastian Albrecht machte bei den Toren zum 2:1 und 3:1 keine gute Figur.