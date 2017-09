Scorpions und Indians testen im Doppelpack

Mellendorf/Hannover. Die Scorpions waren sowohl Freitag als auch Sonntag gegen die Harzer Falken im Einsatz. Das erste Treffen in Mellendorf gewann die Mannschaft von Trainer Dieter Reiss mit 6:1, die Tore erzielten Delf Sinnecker (2), Sachar Blank, Patrick Schmidt (2) und Andrej Strakhov. Beim Rückspiel in Braunlage behielten die Scorpions mit 6:3 die Oberhand. Björn Bombis (2), Blank, Chad Niddery, Christoph Koziol und Michael Budd markierten die Treffer. Besonderheit des Wochenendes aber: Vor 1064 Zuschauern in der Hus-de-Groot-Eisrena wurden in einer feierlichen Zeremonie die Banner enthüllt. Nun hängen die Namen und Nummern der Personen, die sich um die Scorpions verdient gemacht haben, überdimensional unterm Hallendach.

Die Indians waren ebenfalls doppelt im Einsatz, hatten es dabei mit namhaften Gegnern zu tun. Am Freitag bezwang die Mannschaft von Trainer Lenny Soccio den Oberliga-Mitfavoriten Füchse Duisburg mit 5:4. Stefan Goller, Igor Bacek, Robby Hein und Lasse Uusivirta (2) waren erfolgreich. Zwei Tage später unterlag der ECH mit 1:5 gegen Zweitligist Dresdner Eislöwen, Branislav Pohanka gelang das Indians-Tor. Beide Partien fanden am Pferdeturm statt, insgesamt 3000 Leute schauten zu.

„Es waren gute Tests. Gegen Dresden hat man dann aber im Laufe des Spiels gemerkt, dass die Jungs platt sind“, bemerkte Soccio, der am Wochenende mit Daniel Tsakalidis einen jungen Stürmer aus Iserlohn ausprobierte.

Am Mittwoch (19.30 Uhr) testen die Indians auf eigenem Eis gegen Preussen Berlin, Soccios Ex-Club.

Von Stephan Hartung