29:27! Recken siegen auch in Lemgo

Lemgo. Die Schiedsrichter brachten die Lemgo-Fans mit ihren Pfiffen zum Rasen. Folge: Pfeifkonzert. Als Torge Johannsen zum 27:21 traf (52.), blieb die Halle stumm. Die Vorentscheidung? Nicht ganz. Lemgo kam siebzig Sekunden vor Schluss nochmal gefährlich auf 26:28 ran. Doch Kapitän Kai Häfner tütete den Sieg ein. Hannover erledigte am Donnerstagabend die Pflichtaufgabe in Ostwestfalen mit einem 29:27-Erfolg – ohne einmal hinten gelegen zu haben.

Schlechte Nachricht vor dem Spiel: Rückraum-Ass Fabian Böhm hat sich im Training am rechten Daumen verletzt und fehlt den Recken wohl mehrere Wochen. „Der Ausfall trifft uns hart, denn besonders im Rückraum ist die Verantwortung auf wenige Schultern verteilt“, sagt Recken-Manager Benjamin Chatton. In den Kader rücken die Jung-Recken Niklas Diebel und Hannes Feise. Auch Jung-Nationalspieler Joshua Thiele war dabei.

Auch ohne Böhm legten die Recken gut los und gingen 6:3 in Führung. Lemgo-Trainer Florian Kehrmann – sportlich in kurzer Hose – nestelte schon nervös die Auszeitkarte hervor. Beim 3:7 durch Kai Häfner legte er sie. Mit Erfolg. Der TBV warf sich nach und nach ran und glich zum 9:9 aus. Doch Hannover wurde nicht nervös und zog wieder auf 12:9 davon. Drei Tore in Folge sorgten für einen komfortablen Vier-Tore-Vorsprung zur Pause (15:11). Dabei hätten die Recken noch viel höher führen können. Doch Casper Mortensen, Runar Karason und zweimal Torge Johannsen versemmelten völlig frei hundertprozentige Chancen. Dafür stand die Recken-Abwehr erneut sehr stabil. Torwart Martin Ziemer glänzte mit fast zehn Paraden in Hälfte eins. Und vorne netzte Spielmacher Morten Olsen (5) immer wieder eiskalt ein. Für Lemgo lief es nur schön, wenn Robin Hübscher am Ball war, der viermal traf.

Auch nach dem Wechsel spulten die Recken ihr Programm ab. Aufmerksam in der Defensive, cool im Angriff. Den Rest erledigte Lemgo mit dem eigenen Unvermögen. 20:14 Führung – da konnte nur noch wenig schiefgehen, oder? Das Konzentrationsniveau sackte jedenfalls kurzzeitig in den Keller. Sven-Sören Christophersen klaute sich zwar nach seiner abgelaufenen Strafzeit direkt den Ball von der Bank, scheiterte aber alleine vor dem Lemgoer Tor am eingewechselten Piotr Wyszomirski. Nichts wurde es mit dem zweiten Saisontor für Christophersen. Der Abwehrchef ist eben kein Vollstrecker mehr.

Lemgo spürte Aufwind – und kämpfte sich auf 20:24 ran. Recken-Trainer Carlos Ortega nahm vorsichtshalber die Auszeit (47.). Malte Semisch rückte jetzt ins Tor. Mit Routine retteten die Gäste den Vorsprung über die Zeit. Dritter Sieg in Folge, wenn auch glanzlos. Aber die Recken setzen sich weiter oben fest.

Nächstes Spiel: 3. Dezember (12.30 Uhr, Tui-Arena) gegen Gummersbach)

Von Simon Lange