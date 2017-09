30:27! Recken ringen Wetzlar nieder

Die Recken können also auch Krimi! Gegen die HSG Wetzlar taten sich Hannovers Handball-Stars am Sonntagnachmittag zwar lange Zeit schwer, doch am Ende machten sie es wieder eiskalt: 30:27 (14:15)-Erfolg, der zweite Sieg in der zweiten Partie gegen den zweiten starken Gegner nach dem Startsieg gegen Vizemeister Flensburg.