Hannover. Ein wirklicher Umbruch steht (noch) nicht an bei den Recken in der Sommerpause. Immerhin drei Neue kommen: Rückraum-Russe Pavel Atman von Champions-League-Club Meschkow Brest sowie die beiden Kreisläufer Evgeni Pevnov (VfL Gummersbach) und Iliya Brozovic vom THW Kiel. Auf der anderen Seite stehen sechs Abgänge fest, die am Mittwoch (19 Uhr) beim Spiel gegen Lemgo in der Swiss-Life-Hall offiziell verabschiedet werden.

Roi Sanchez: Als neuester Abgang steht der Co-Trainer fest. Der Spanier will zurück in die Heimat. Und hat einen neuen Top-Job bei Top-Club FC Barcelona gefunden. Er trainiert in der nächsten Saison die Champions-League-Reserve.

Erik Schmidt: Nach zwei Jahren bei den Recken will der Kreisläufer den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen. Der Nationalspieler und Europameister von 2016 wechselt zu den Füchsen Berlin. Die sind aktuell Vierter – sehr gut möglich, dass Schmidt mit Berlin in der kommenden Saison dann europäisch spielt.

Joakim Hykkerud: Nach fünf Jahren in Hannover ist Schluss. Für die Familie wechselt der zweite Recken-Kreisläufer zurück in seine Heimat Norwegen zu Ex-Club Drammen. Hykkeruds Sohn Noah kommt bald in die Schule, „und ich möchte diesen Lebensabschnitt aus nächster Nähe verfolgen und mehr Zeit mit meiner Familie verbringen“.

Csaba Szücs: Sein letztes Hannover-Jahr war komplett gebraucht. In der Vorbereitung schwer verletzt, nie fit geworden, immer nur zugeguckt. 2011 kam der Rückraumspieler zu den Recken, kommende Saison geht er für den Bergischen HC auf Torejagd – und der ist übrigens letzter Recken-Gegner in dieser Saison.

Julius Hinz und Hendrik Pollex: Die Nachwuchsspieler gehörten nie wirklich zum Profi-Kader, sammelten aber ab und an mal Erfahrungen. Ihre neuen Clubs stehen noch nicht fest – aber wahrscheinlich geht’s in die zweite oder dritte Liga.



