Angriff auf den Recken-Thron

HAnnover. Selbst im Testspiel vor der Saison in Bad Nenndorf war die Atmosphäre aufgeheizt. Kastening schmunzelt darüber, ihm gefallen Spiele gegen den ehemaligen Champions-League-Sieger. Der 22-Jährige weiß auch, warum es mehr zur Sache geht also sonst. „Es liegt wohl auch am Verein Magdeburg“, sagt er, „der steht immer für Kampf und Tradition.“

Diesmal steckt allerdings noch viel mehr Brisanz in diesem ohnehin besonderen Aufeinandertreffen. Der SCM reist an, um den Überraschungs-Tabellenführer der Handball-Bundesliga zu stürzen und bringt dazu die beste Offensive der Liga mit. „Magdeburg hat bisher mehr als 30 Tore pro Spiel geworfen“, sagt TSV-Trainer Carlos Ortega, „da wird unsere Abwehr extrem gefordert sein.“

Doch Angst vor den Ballermännern der Liga haben die Recken nicht. Ortega lobt zwar erst mal ausführlich die Stärken des Kontrahenten. Das Magdeburger Spiel habe sehr hohe Intensität, die Spieler würden extrem viel rennen, es gehe auch nach Gegentoren sehr schnell weiter. Doch der Recken-Coach hat bereits einen Schlüssel zum Sieg. „Wir werden uns gezielt darauf vorbereiten. Wenn wir dieses Tempospiel und die schnellen Gegenzüge unterbinden können, dann haben wir sehr gute Chancen zu gewinnen“, sagt der Spanier.

Hört sich einfach an, wird aber bei allem Selbstvertrauen nach den vier Siegen zum Saisonbeginn äußerst schwer. „Die kommen nach Hannover, um die Punkte mitzunehmen“, sagt Kastening. „Wenn wir gewinnen wollen, müssen wir wieder unsere beste Leistung abrufen, dürfen nie locker lassen, müssen gut in der Abwehr stehen und gut im Gegenstoß sein.“

Es muss also eine Menge passen bei den Recken, um die Tabellenspitze zu verteidigen. Dass sie das Zeug dazu haben, zeigt nicht nur die Erfolgsserie mit Siegen gegen die Topteams Flensburg und Kiel, sondern die Konstanz in allen vier bisherigen Begegnungen.

Wieder mithelfen kann am Sonntag Torwart Martin Ziemer, der zuletzt beim Sieg in Lübbecke wegen muskulärer Probleme passen musste. „Er ist wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen“, sagt Ortega.

Fehlen werden weiterhin Linksaußen Lars Lehnhoff (Achillessehnenprobleme) und Rückraumspieler Pavel Atman (Ermüdungsbruch im Fuß). Der Russe arbeitet nach einem Kurzeinsatz gegen Wetzlar an einem dauerhaften Comeback. „Es wird langsam besser“, sagt Ortega. „Wir hoffen natürlich, dass wir bald wieder auf ihn zurückgreifen können.“

Von Jörg Grussendorf