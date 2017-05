Hannover. Wenn die Handball-Recken doch auch auf dem Feld mal so aufs Tempo drücken würden. Am Mittwoch gab die TSV Hannover-Burgdorf die vorzeitige Vertragsverlängerung um zwei Jahre mit Rückraum-Spieler Fabian Böhm bekannt. Der war erst vergangenen Sommer von der HBW Balingen-Weilstetten zu den Recken gewechselt – Kontrakt bis 2018. Böhm unterschrieb ein neues Arbeitsverhältnis, das jetzt bis zum 30,. Juni 2020 gilt.

„Fabian Böhm hat unsere Hoffnungen in seine Fähigkeiten bereits in seiner ersten Saison nachhaltig bestätigt und ist auch in seiner Rolle als emotionaler Antreiber sehr wichtig für unsere Mannschaft“, begründet Recken-Geschäftsführer Benjamin Chatton die überraschend zeitige Personal-Entscheidung.

Ein Grund: Andere Clubs baggerten schon eifrig an dem 27-Jährigen. „Ich bin zu 100 Prozent von Hannover überzeugt, daher habe ich mich auch, trotz anderer Interessenten und Angebote, frühzeitig und langfristig für das Projekt bei den Recken entschieden“, sagt Böhm und ergänzt: „Ich fühle mich hier sehr gut aufgehoben, denn der Verein bietet den Spielern Top-Bedingungen.“

Der linke Rückraumspieler stand in dieser Saison bei allen 28 Spielen auf der Platte. Mit rund vier Toren pro Spiel und einer Wurfquote von 56,5 Prozent ist er mit 104 Treffern nach Kai Häfner zweitbester Recken-Torschütze. „Fabian spielt eine sehr positive Runde. Er geht stets voran und ist vielseitig einsetzbar, was ihn für uns äußerst wertvoll macht“, lobt Trainer Jens Bürkle.

Doch auch Böhm konnte den schlimmem Negativtrend mit zehn Pleiten in Folge nicht verhindern. „Dass es momentan sportlich nicht so läuft, wie wir uns das alle erhofft haben, ist ärgerlich“, gibt er zu. „Aber ich weiß um das Potenzial unserer Mannschaft und bin mir sicher, dass es schon sehr bald wieder in die gewünschte Richtung geht.“

Am Sonnabend besteht eine realistische Gelegenheit. die Trendwende zu schaffen. Die Recken treten am Sonnabend daheim (19 Uhr, Swiss-Life-Hall) gegen den TVB Stuttgart an.

Von Simon Lange