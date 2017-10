Recken werfen Titelverteidiger THW Kiel raus

Hannover. Pokal-Sensation in der Tui-Arena: Die Handballer der TSV Hannover-Burgdorf bezwangen am Mittwochabend den Titelverteidiger THW Kiel im Achtelfinale mit 24:22 und stehen damit im Viertelfinale. Kapitän Kai Häfner sorgte mit seinem Flachwurf 70 Sekunden vor Schluss für die Entscheidung. Und hinten hielt Torwart Malte Semisch den Sieg fest.

Die Recken hatten vor 5607 Fans einen Blitzstart hingelegt und führten schnell mit 8:0, nachdem die Kieler die Anfangsphase völlig verschlafen hatten. Um das drohende Debakel abzuwenden, wechselte THW-Trainer Alfred Gislason fast komplett durch. Und Kiel kam zurück: Bis zur Halbzeit verkürzte der Titelverteidiger nach einer fulminanten Aufholjagd auf 13:10.

Die "Recken" schlagen im DHB-Achtelfinale THW-Kiel mit 24:22. Zur Bildergalerie

Nach der Halbzeit kämpften sich die Gäste, die in der Abwehr nun offensiver und energischer agierten, weiter heran und gingen in der 41. Minute beim 15:14 erstmals in Führung. In der dramatischen Schlussphase hatten jedoch die Recken die besseren Nerven und bejubelten den Einzug ins Viertelfinale.

Casper Mortensen war mit zehn Treffern bester Recke. Aber auch die Torhüter Martin Ziemer und Malte Semisch waren Garanten für das Weiterkommen. Für Kiel trafen Rune Dahmke und Niclas Ekberg jeweils fünfmal.

frs/sl/dpa