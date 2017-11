Der Komplette ist zurück

Hannover. Der Aufschwung der Hannoveraner hängt auch mit der wiedergewonnenen Stärke von Patrail zusammen. Lange hatte der Profi unter einer Schulterverletzung aus dem Spätsommer 2014 und anschließender Operation gelitten. Danach kam er hauptsächlich in der Abwehr zum Einsatz, wo seine Kraft und sein Kampfgeist gefragt waren. Im Angriff setzte der damalige Coach Jens Bürkle allerdings auf anderes Personal. Der „Komplette“, so lautet Patrails Spitzname bei den Recken, wurde unter dem Schwaben zum Defensivspezialisten.

Das hat sich im Sommer mit der Amtsübernahme von Carlos Ortega geändert. „Der neue Trainer setzt auf Spieler, die Abwehr und Angriff gleichermaßen beherrschen“, sagt Patrail. Jetzt wechselt er sich im Wesentlichen mit Fabian Böhm auf der linken Seite ab. Und die Dynamik des Esten bekommt nun auch wieder die Gegner-Abwehr zu spüren. Im Auftaktspiel beim überraschenden 32:29 der Recken gegen Vizemeister Flensburg erzielte Patrail sechs Tore. Der „Komplette“ macht seinem Namen wieder alle Ehre.

Es ist allerdings kein Ge­heimnis, dass Ortega zupackende Spieler wie den Balten schätzt. Ein wesentliches Erfolgsgeheimnis der Recken ist die Abwehrstärke. „Es ging zunächst etwas auf und ab“, sagt der Spanier, „aber zuletzt war ich sehr zufrieden mit der Defensive.“ Nur 41 Gegentore gab es in den jüngsten zwei Punktspielen (Ludwigshafen und Stuttgart).

Ortega gibt sich aber nicht zufrieden mit der aktuellen Verfassung. Er tüftelt an Weiterentwicklungen. „Alle Spitzenteams beherrschen zwei Systeme in der Defensive, auf die sie je nach Bedarf umstellen können“, sagt der 46-Jährige, „dahin sollten wir auch kommen.“

Ein Kämpfer wie Patrail bereichert jede Taktik. Auch deshalb wurde im Sommer sein Vertrag um ein weiteres Jahr bis 2019 verlängert. In diesem Zeitraum kann sich der Recken-Profi einen Traum erfüllen. „Es war schon etwas Besonderes, dass in meinem ersten Jahr in Hannover gleich die Qualifikation für den Europacup geschafft wurde“, sagt er, „das würde ich zu gern noch einmal erleben.“

Damit Träume vom internationalen Parkett keine Schäume bleiben, wäre ein Recken-Sieg in Lemgo hilfreich. Patrail hat zwiespältige Erinnerungen an den TBV. In der Zeit vor dem Recken-Engagement spielte er bei den Lippern, wurde aber nach neun Monaten nach Katar abgeschoben. „Das ist lange her, darüber spreche ich nicht mehr“, sagt Patrail, der bei den Recken den zweiten Bundesliga-Anlauf nahm. Dort fühlt er sich auch im sechsten Jahr komplett wohl.

Von Carsten Schmidt