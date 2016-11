Die "Recken" bezwingen Erlangen

Hannover. Die "Recken" dürfen in der Tabelle der Handball-Bundesliga wieder nach oben schauen. Die TSV Hannover-Burgdorf gewann ihr Heimspiel am Sonnabendabend gegen den Aufsteiger HC Erlangen mit 30:25 (17:16 und wurden von den 3530 Fans in der Swiss-Life-Hall enthusiastisch gefeiert. Die TSV konnte mit den beiden angeschlagenen Kai Häfner und Mait Patrail antreten.

Beste Werfer bei der TSV waren Lars Lehnhoff (6 Tore), Fabian Böhm, Timo Kastening (beide 4) Mait Patrail und Kai Häfner (beide 3).