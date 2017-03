Mit 30:33 (16:16) hat die TSV Hannover-Burgdorf am Mittwochabend ihr siebtes Spiel in Serie verloren. Die Partie bei der MT Melsungen entschied sich erst in der Schlussphase. Mit der erneuten Niederlage rutschen die "Recken" in der Tabelle zwei Plätze ab und stehen nun nur noch auf Rang zehn.