Ein Recke auf Zeitreise

Hannover. Es hat sich einiges geändert seit dem Schicksalstag vor acht Jahren: Das Handballteam aus Burgdorf spielt zwar immer noch in Liga eins, heißt mittlerweile aber TSV Hannover-Burgdorf und hat sich den Beinamen Recken gegeben. Kreisläufer Pevnov trägt mittlerweile das Hannover-Trikot. Und Friesenheim nennt sich Die Eulen Ludwigshafen. Am Donnerstag (19 Uhr) sehen sie sich in Rheinland-Pfalz wieder.

Natürlich ist viel Zeit vergangen seitdem, „aber ich kenne noch ein paar in Friesenheim“, erzählt Recke-Hüne Pevnov (1,98 Meter, 114 Kilo). Allen voran Chefcoach Ben Matschke und Co-Trainer Frank Müller. Mit denen spielte Pevnov in Friesenheim zusammen während seiner Zeit dort von 2008 bis 2011. Auch im Schicksalsspiel gegen die Recken vor acht Jahren. Ein einschneidendes Erlebnis, aber Pevnov ist nicht der Typ für schlechte Gedanken: „Es ist wie es ist. Das ist Vergangenheit, die lasse ich auf sich beruhen“, sagt Pevnov mit Blick auf das Aufstiegsspiel. Immerhin ging es ja ein Jahr später hoch in die Bundesliga für die Fahrstuhlmannschaft.

Es ist viel passiert seitdem. Für Pevnov ging es über Berlin, Göppingen und Gummersbach im Sommer zur TSV Hannover-Burgdorf. Jetzt ist er ein Recke – und angekommen in Hannover. „Überragend“ findet Pevnov seine neue Heimat und sein neues Team. „Es macht einfach Spaß hier, die Jungs sind super, und wir haben die Saison mit hervorragendem Handball angefangen.“

Gegen Göppingen gab’s am Sonntag einen leichten Dämpfer: „nur“ 28:28 daheim in der Tui-Arena. Auch das dürfe man nicht überbewerten, sagt Pevnov, gibt aber zu: „Da war ein bisschen der Schludrian drin. Aber wir haben jetzt nur ein unglückliches Spiel gemacht. Das müssen wir als Motivation nehmen, und dann abhaken.“ Dabei braucht zumindest Pevnov eigentlich nicht noch mehr Motivation gegen sein Ex-Team. „Die ist für mich schon extrem hoch. Ich hatte eine hervorragende und tolle Zeit in Friesenheim. Natürlich ist es für ein schönes Gefühl, wieder mal in der Heimat zu sein.“

Auf Nachsicht vom Kreisläufer können sich seine alten Weggefährten in Ludwigshafen aber nicht freuen, betont Pevnov kämpferisch: „Wir fahren nach Friesenheim, um zwei Punkte mitzunehmen.“ Die Marschroute ist klar: „Hinfahren, Gas geben und einfach unser Potenzial wieder abrufen.“ So wie 2009!

Von Jonas Szemkus