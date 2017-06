„Wir sehnen alle dem Ende der Saison herbei, so ehrlich muss man sein“, sagt Recken-Trainer Jens Bürkle. Kein Wunder bei 15 Spielen in Folge ohne Sieg. Einmal haben Hannovers Top-Handballer aber noch die Chance, zumindest mit einem Mini-Hoch aus der Saison zu gehen. Am Sonnabend (16 Uhr) gibt’s auswärts beim Bergischen HC in Wuppertal die letzte Chance auf den ersten Sieg in 2017: „Wir müssen einmal noch alles rauskramen, was das Kämpferherz hergibt“, fordert Bürkle: „Mentalität ist gefragt, die will ich sehen.“