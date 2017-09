Einfach weiterbrüllen!

Die Handball-Recken lagen sich in den Armen, hüpften jubelnd im Kreis nach dem 32:29-Überraschungssieg gegen Vizemeister Flensburg. Endlich mal wieder ein Bundesligasieg, der erste in 2017 nach der Horrorserie in der vergangenen Rückrunde. Neu-Trainer Carlos Ortega hat seinem Team endlich wieder Kraft gegeben – und warnt trotz großer Freude vor verfrühter Euphorie. Denn schon am Sonntag (15 Uhr) geht’s weiter – dann kommt die HSG Wetzlar in die Tui-Arena.