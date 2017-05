Hannover. Trotz der Horrorbilanz bleiben die Recken kämpferisch. Die 26:27-Pleite in letzter Sekunde in Minden ist abgehakt. Das nächste schlechte Ergebnis zwar, aber die Moral stimmte. Der Blick geht nach vorne, es zählt nur Leipzig. „Die spielen eine sehr gute Abwehr, sehr bissig – und sie haben eine sehr hohe Disziplin im Angriff, herausragend“, sagt Trainer Jens Bürkle.

Für seine Recken ist es bereits das dritte Aufeinandertreffen mit Leipzig in dieser Saison. Das Hinspiel im September gewann Hannover 25:23, das Pokal-Viertelfinale ging drei Monate später mit 24:28 verloren.

Seitdem ist viel passiert. Und die Vorzeichen sprechen trotz moralischen Aufwärtstrends nicht unbedingt für einen Recken-Sieg. Leipzig ist noch besser drauf als vor fünf Monaten. Das bekam zuletzt Rekordmeister Kiel zu spüren – der THW verlor in Leipzig krachend mit 25:34. Der DHfK hat Rückenwind, den Recken fehlt es an Selbstvertrauen.

Völlig egal, sagt Abwehrchef Sven-Sören Christo­phersen: „Wir sind da nicht in der Favoritenrolle. Aber es ist egal, wer da jetzt kommt. In unserer Situation muss einfach mal wieder ein Spiel gewonnen werden. Für alle Köpfe, für das ganze Wohlbefinden, für die Zusammenarbeit. Das ist für uns eine Chance am Mittwoch.“

Auf die Unterstützung der Fans kann man sich trotz des negativen Laufs weiter verlassen. 3800 Ti­ckets sind verkauft, nur noch etwa 300 Plätze frei.

Die Marschroute ist klar: Es soll mal wieder gejubelt werden, zusammen mit 4000 Fans, „Ich will endlich wieder dieses gute Gefühl zurückhaben“, sagt Trainer Bürkle und verspricht: „Da­für werden wir alles tun. Und dafür werden wir die Fans brauchen. Die treiben uns su­per an, geben uns den Schub nach vorne! Für die zwei Punkte werden wir uns die Seele aus dem Leib kämpfen.“ Und das sei auch nötig: „Sonst überfahrt Leipzig dich einfach ...“

